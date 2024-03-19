Маклецова Александра Михайловна
Место рождения
Дата рождения08.04.1841 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1841 ст.
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Гавриил Иоакимович Маклецов и отставного казака Григория Ивановича Плотцова дочь девица Елена Григорьевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-28... Показать все
Смерть
Неизвестно