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Маклецова Александра Михайловна

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

08.04.1841 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1818 г.р.

Мать

Около 1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1841 ст.

Отец: Маклецов Михаил Екимович

Мать: Маклецова Марфа Григорьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Гавриил Иоакимович Маклецов и отставного казака Григория Ивановича Плотцова дочь девица Елена Григорьевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-28... Показать все
Смерть
Неизвестно
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