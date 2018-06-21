Афонькин Олег Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонькин Олег Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1964

Дата смерти

21.06.2018

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1941 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1964

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Афонькина (Нечаева) Светлана Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лахта Ольга Викторовна

Смерть
21.06.2018

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