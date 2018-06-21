Афонькин Олег Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1964
Дата смерти21.06.2018
ПолМужской
Отец
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Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1964
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лахта Ольга Викторовна
Смерть
21.06.2018