Коковкина (Коковкина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Алевтина
Отец ребёнка: Коковкин Василий Ильич
Рождение ребёнка
1939
Бракосочетание
Неизвестно