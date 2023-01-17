Коковкина (Коковкина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коковкина (Коковкина) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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1935 г.р.
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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коковкин Василий Ильич

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коковкин Василий Ильич

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Алевтина

Отец ребёнка: Коковкин Василий Ильич

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коковкин Василий Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коковкин Василий Ильич

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