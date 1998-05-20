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Андрушкевич Яна Сергеевна
Андрушкевич Яна Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.05.1998
Пол
Женский
Отец
Андрушкевич Сергей Владимирович
Мать
Андрушкевич Наталья
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЭ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1998
Отец:
Андрушкевич Сергей Владимирович
Мать:
Андрушкевич Наталья
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