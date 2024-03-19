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Константинов Константин Николаевич

Место рождения

Долгуши, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

02.09.1871

Дата смерти

13.05.1940

Пол

Мужской

Добавил:

ТУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1871

Отец: Константинов Николай Константинович

Мать: Константинова Евлампия (Олимпиада) Матвеевна

Долгуши, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Сутеева Анна Константиновна

Мать ребёнка: Константинова Александра Арсеньевна

Долгуши, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.09.1903

Дочь: Шапкина Екатерина Константиновна

Мать ребёнка: Константинова Александра Арсеньевна

Долгуши, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константинов Анатолий Константинович

Мать ребёнка: Константинова Александра Арсеньевна

Долгуши, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Константинова Александра Арсеньевна

Смерть
13.05.1940
Долгуши, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
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