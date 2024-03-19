Константинов Константин Николаевич
Место рождения
Дата рождения02.09.1871
Дата смерти13.05.1940
ПолМужской
Отец
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1871
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Сутеева Анна Константиновна
Мать ребёнка: Константинова Александра Арсеньевна
Рождение ребёнка
22.09.1903
Дочь: Шапкина Екатерина Константиновна
Мать ребёнка: Константинова Александра Арсеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Константинов Анатолий Константинович
Мать ребёнка: Константинова Александра Арсеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.05.1940