Иванова Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьёв Егор Васильевич

Отец ребёнка: Соловьёв Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьёва Христина Васильевна

Отец ребёнка: Соловьёв Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьёв Терентий Васильевич

Отец ребёнка: Соловьёв Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьёва Ефросинья Васильевна

Отец ребёнка: Соловьёв Василий

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