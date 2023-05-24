Иванова Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соловьёв Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьёва Христина Васильевна
Отец ребёнка: Соловьёв Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьёв Терентий Васильевич
Отец ребёнка: Соловьёв Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьёва Ефросинья Васильевна
Отец ребёнка: Соловьёв Василий