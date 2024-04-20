Гагарин Юрий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения09.03.1934
Дата смерти27.03.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1934
Место жительства
С 1945
Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
С 1951 по 1954
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
По 1968
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.03.1968
Новосёлово, Киржачский муниципальный район, Владимирская область