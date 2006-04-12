Рябинова (Исакова) Августа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябинова (Исакова) Августа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1923

Дата смерти

12.04.2006

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1923

Отец: Исаков Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1944

Дочь: Альтер Софья

Отец ребёнка: Рябинов Алексей

Рождение ребёнка
04.08.1944

Дочь: Альтер Софья Александровна

Отец ребёнка: Рябинов Александр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябинов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябинов Александр Дмитриевич

Смерть
12.04.2006
Казахстан, г.Караганда
Похороны
Неизвестно
Казахстан, г.Караганда
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