Рябинова (Исакова) Августа
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1923
Дата смерти12.04.2006
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1923
Отец: Исаков Андрей
Рождение ребёнка
04.08.1944
Дочь: Альтер Софья
Отец ребёнка: Рябинов Алексей
Рождение ребёнка
04.08.1944
Дочь: Альтер Софья Александровна
Отец ребёнка: Рябинов Александр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рябинов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.04.2006
Казахстан, г.Караганда
Похороны
Неизвестно
Казахстан, г.Караганда