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Ашпалов Василий Федорович

Место рождения

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Ашпалов Федор Васильевич

Мать: Ашпалова Степанида

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Ашпалов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Ашпалова Александра Николаевна

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Ашпалов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Ашпалова Александра Николаевна

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Марина Васильевна

Мать ребёнка: Ашпалова Александра Николаевна

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Ашпалов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Ашпалова Александра Николаевна

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Мавра Васильевна

Мать ребёнка: Ашпалова Александра Николаевна

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Ашпалова Александра Николаевна

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ашпалова Александра Николаевна

Смерть
После 1858
Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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