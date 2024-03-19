Ашпалов Василий Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: Ашпалов Федор Васильевич
Мать: Ашпалова Степанида
Рождение ребёнка
Около 1838
Мать ребёнка: Ашпалова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1842
Мать ребёнка: Ашпалова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Марина Васильевна
Мать ребёнка: Ашпалова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Ашпалов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Ашпалова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Мавра Васильевна
Мать ребёнка: Ашпалова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Ашпалова Александра Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858