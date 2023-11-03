Ворошилова 1, Долганова 2 Евдокия Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1762
Отец ребёнка: Ворошилов Василий Семенов
Рождение ребёнка
16.05.1766
Дочь: Ирина Васильева
Отец ребёнка: Ворошилов Василий Семенов
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Ворошилов Алексей Васильев
Отец ребёнка: Ворошилов Василий Семенов
Бракосочетание
30.09.1779
Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
вдова Ворошилова, д. Сухаревой Ишимской округи крестьянская дочь
Рождение ребёнка
04.08.1780
Отец ребёнка: Долганов Степан Иакинфеев
Рождение ребёнка
Около 1782
Отец ребёнка: Долганов Степан Иакинфеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долганов Кто то
Отец ребёнка: Долганов Степан Иакинфеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно