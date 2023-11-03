Ворошилова 1, Долганова 2 Евдокия Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворошилова 1, Долганова 2 Евдокия Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Ворошилов Семен Васильев

Отец ребёнка: Ворошилов Василий Семенов

Рождение ребёнка
16.05.1766

Дочь: Ирина Васильева

Отец ребёнка: Ворошилов Василий Семенов

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Ворошилов Алексей Васильев

Отец ребёнка: Ворошилов Василий Семенов

Бракосочетание
30.09.1779

Муж: Долганов Степан Иакинфеев

Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
вдова Ворошилова, д. Сухаревой Ишимской округи крестьянская дочь
Рождение ребёнка
04.08.1780

Сын: Долганов Максим Степанов

Отец ребёнка: Долганов Степан Иакинфеев

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Долганов Иван Степанов

Отец ребёнка: Долганов Степан Иакинфеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долганов Кто то

Отец ребёнка: Долганов Степан Иакинфеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ворошилов Василий Семенов

Смерть
Неизвестно
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