Есин Козьма Васильев 1834 — найти родственников по фамилии на Familio
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Есин Козьма Васильев

Место рождения

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Есин Василий Павлов

Мать: Есина Екатерина Васильева

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Есина) Марья Козьмина

Мать ребёнка: Есина Марья Алексеева

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1857

Сын: Есин Иван Козьмин

Мать ребёнка: Есина Марья Алексеева

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1859

Сын: Есин Алексей Козьмин

Мать ребёнка: Есина Марья Алексеева

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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