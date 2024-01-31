Есин Козьма Васильев
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Есин Василий Павлов
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Есина) Марья Козьмина
Мать ребёнка: Есина Марья Алексеева
Рождение ребёнка
1857
Сын: Есин Иван Козьмин
Мать ребёнка: Есина Марья Алексеева
Рождение ребёнка
1859
Сын: Есин Алексей Козьмин
Мать ребёнка: Есина Марья Алексеева
Смерть
Неизвестно