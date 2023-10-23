Демидова Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1950 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1971

Отец: не указан

Мать: Наливкина Валентина Игнатьевна

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