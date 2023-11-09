Персикова ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Персиков Леонтий Никоноров
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Персиков Леонтий Никоноров
Рождение ребёнка
1889
Сын: Персиков Леонтиев
Отец ребёнка: Персиков Леонтий Никоноров
Рождение ребёнка
1892
Сын: Персиков Леонтиев
Отец ребёнка: Персиков Леонтий Никоноров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Персиков Леонтий Никоноров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно