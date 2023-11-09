Персикова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Персикова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Персиков Кузьма Леонтиев

Отец ребёнка: Персиков Леонтий Никоноров

Рождение ребёнка
1882

Сын: Персиков Моисей Леонтиев

Отец ребёнка: Персиков Леонтий Никоноров

Рождение ребёнка
1889

Сын: Персиков Леонтиев

Отец ребёнка: Персиков Леонтий Никоноров

Рождение ребёнка
1892

Сын: Персиков Леонтиев

Отец ребёнка: Персиков Леонтий Никоноров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Персяков Увар Леонтиев

Отец ребёнка: Персиков Леонтий Никоноров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Персиков Леонтий Никоноров

Смерть
Неизвестно
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