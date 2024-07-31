Шпилева Федосья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шпилев Никита
Рождение ребёнка
1840
Сын: Шпилев Тихон
Отец ребёнка: Шпилев Никита
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Шпилева) Екатерина
Отец ребёнка: Шпилев Никита
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Шпилева) Прасковья
Отец ребёнка: Шпилев Никита
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Шпилева) Елена
Отец ребёнка: Шпилев Никита
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Шпилева) Степанида
Отец ребёнка: Шпилев Никита
Смерть
Неизвестно