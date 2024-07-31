Шпилева Федосья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпилева Федосья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шпилев Никита

Рождение ребёнка
1840

Сын: Шпилев Тихон

Отец ребёнка: Шпилев Никита

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Шпилева) Екатерина

Отец ребёнка: Шпилев Никита

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Шпилева) Прасковья

Отец ребёнка: Шпилев Никита

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Шпилева) Елена

Отец ребёнка: Шпилев Никита

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Шпилева) Степанида

Отец ребёнка: Шпилев Никита

Смерть
Неизвестно

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