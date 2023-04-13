Уколова Анна Иосиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУколова Анна Иосиповна

Уколова Анна Иосиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1934

Сын: Уколов Степан Романович

Отец ребёнка: Уколов Роман Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уколов Александр Романович

Отец ребёнка: Уколов Роман Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уколов Михаил Романович

Отец ребёнка: Уколов Роман Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уколов Петр Романович

Отец ребёнка: Уколов Роман Васильевич

Смерть
Неизвестно
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