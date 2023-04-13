Уколова Анна Иосиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1934
Отец ребёнка: Уколов Роман Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уколов Александр Романович
Отец ребёнка: Уколов Роман Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Уколов Роман Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Уколов Роман Васильевич
Смерть
Неизвестно