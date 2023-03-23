Семибратов Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1912
Дочь: Семибратова Павла Алексеевна
Мать ребёнка: Семибратова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
14.08.1920
Сын: Семибратов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Семибратова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
06.07.1926
Дочь: Проворова Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Семибратова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беляева Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Семибратова Мария Николаевна
Смерть
Неизвестно