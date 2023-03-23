Семибратов Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семибратов Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1912

Дочь: Семибратова Павла Алексеевна

Мать ребёнка: Семибратова Мария Николаевна

Малые Ивановские, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.08.1920

Сын: Семибратов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Семибратова Мария Николаевна

Малые Ивановские, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.07.1926

Дочь: Проворова Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Семибратова Мария Николаевна

Малые Ивановские, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беляева Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Семибратова Мария Николаевна

Малые Ивановские, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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