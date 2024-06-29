Шинкевич Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1973
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1973
Отец: Шинкевич Сергей Сергеевич
Мать: Шинкевич Нина Ивановна
Рождение ребёнка
12.01.2000
Дочь: Обрывалина Мария Николаевна
Мать ребёнка: Шинкевич Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
24.05.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шинкевич Ирина Николаевна