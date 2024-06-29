Шинкевич Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шинкевич Николай Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1973

Пол

Мужской

Отец

Мать

1956 г.р.

Дети

2000 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1973

Отец: Шинкевич Сергей Сергеевич

Мать: Шинкевич Нина Ивановна

Рождение ребёнка
12.01.2000

Дочь: Обрывалина Мария Николаевна

Мать ребёнка: Шинкевич Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
24.05.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шинкевич Ирина Николаевна

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