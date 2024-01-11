Асяпов Биккул — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асяпов Биккул

Место рождения

д.Парша (Тукай) Васильсурского уезда Нижегородской губ

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1696 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1741 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Суляев Асяй

Мать: не указана

д.Парша (Тукай) Васильсурского уезда Нижегородской губ
Рождение ребёнка
1767

Сын: Биккулов Ахмярь Соборный Имам

Мать ребёнка: Голнаря

д.Парша (Тукай) Васильсурского уезда Нижегородской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голнаря

Смерть
Неизвестно
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