Асяпов Биккул
Место рожденияд.Парша (Тукай) Васильсурского уезда Нижегородской губ
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Суляев Асяй
д.Парша (Тукай) Васильсурского уезда Нижегородской губ
Рождение ребёнка
1767
Сын: Биккулов Ахмярь Соборный Имам
Мать ребёнка: Голнаря
д.Парша (Тукай) Васильсурского уезда Нижегородской губ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голнаря
Смерть
Неизвестно