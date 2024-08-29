Алексеева Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Белова (Иванова) Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Иванов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Жукова (Иванова) Тамара Алексеевна
Отец ребёнка: Иванов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1941
Сын: Иванов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Иванов Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно