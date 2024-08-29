Алексеева Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Белова (Иванова) Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Иванов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Жукова (Иванова) Тамара Алексеевна

Отец ребёнка: Иванов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Иванов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Иванов Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно

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