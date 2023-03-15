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Старков Герасим Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Старков Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1905

Сын: Старков (стариков) Григорий Герасимович

Мать ребёнка: Старкова Соломония Ивановна

Слобода Екатерининская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
26 января 1905 года по ст. стилю: Запись о рождении N 11 Метрическая книга Екатерининской Слободы Чистопольского уезда за 1905 Г. Бракосочетания, смерти (ГБУ «ГА РТ» ф. 4 оп. 176 д. 1122)
Смерть
Неизвестно
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