Terman Bruce Israel
Место рожденияCleveland, Ohio
Дата рождения21.07.1952
Дата смерти08.05.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1952
Отец: Terman Joseph
Мать: Terman Mildred Sally
Cleveland, Ohio
Бракосочетание
29.05.1994
Жена: скрыто настройками приватности
Manhattan, New York
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
08.05.2006
Tenafly, New Jersey