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Terman Bruce Israel

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Место рождения

Cleveland, Ohio

Дата рождения

21.07.1952

Дата смерти

08.05.2006

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1925 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1952

Отец: Terman Joseph

Мать: Terman Mildred Sally

Cleveland, Ohio
Бракосочетание
29.05.1994

Жена: скрыто настройками приватности

Manhattan, New York
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
08.05.2006
Tenafly, New Jersey
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