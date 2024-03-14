Беляцкай Лепестинья Алипиевна?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Беляцкий Василий Иванович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Лукерья Васильевна
Отец ребёнка: Беляцкий Василий Иванович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Беляцкий Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно