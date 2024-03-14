Беляцкай Лепестинья Алипиевна? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляцкай Лепестинья Алипиевна?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Беляцкий Василий Иванович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Лукерья Васильевна

Отец ребёнка: Беляцкий Василий Иванович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Беляцкий Иван Васильевич

Отец ребёнка: Беляцкий Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляцкий Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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