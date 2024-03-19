Абсалямов Фарид Низаметдинович
Место рождения
Дата рождения02.01.1922
Дата смерти17.06.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1922
Рождение ребёнка
10.08.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абсалямова Фагина Зиннуловна
г.Оренбург, РСФСР
Рождение ребёнка
05.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абсалямова Фагина Зиннуловна
г.Оренбург , РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.06.1959
г,Оренбург, РСФСР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Оренбург, РСФСР