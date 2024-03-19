Абсалямов Фарид Низаметдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абсалямов Фарид Низаметдинович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.01.1922

Дата смерти

17.06.1959

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1922

Отец: Абсалямов Низаметдин Саяфутдинович

Мать: Абсалямова Гарифа Шараповна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абсалямова Фагина Зиннуловна

г.Оренбург, РСФСР
Рождение ребёнка
05.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абсалямова Фагина Зиннуловна

г.Оренбург , РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абсалямова Фагина Зиннуловна

Смерть
17.06.1959
г,Оренбург, РСФСР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Оренбург, РСФСР
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