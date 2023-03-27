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Бабак Наталья Александровна
Бабак Наталья Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.01.1971
Пол
Женский
Отец
Бабак Александр Исаевич
1939 г.р.
Мать
Бабак Любовь
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1971
Отец:
Бабак Александр Исаевич
Мать:
Бабак Любовь
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