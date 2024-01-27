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Япрынцев Яков Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Япрынцев Максим Алексеевич

Мать: Япрынцева Авдотья Григорьевна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Япрынцев Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Япрынцева Наталья Степановна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Япрынцева Наталья Степановна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Матрёна Яковлевна

Мать ребёнка: Япрынцева Наталья Степановна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Япрынцев Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Япрынцева Наталья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Япрынцева Наталья Степановна

Смерть
Неизвестно
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