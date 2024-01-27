Япрынцев Яков Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
1840
Сын: Япрынцев Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Япрынцева Наталья Степановна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Япрынцева Наталья Степановна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Матрёна Яковлевна
Мать ребёнка: Япрынцева Наталья Степановна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Япрынцева Наталья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно