Задорожний Савелий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задорожний Савелий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

2000 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.2018

Отец: не указан

Мать: Евлакова Марина Игоревна

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