Хаустова Надежда Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаустова Надежда Владимировна

Хаустова Надежда Владимировна

Место рождения

Комсомольский, Черноземельский муниципальный район, Республика Калмыкия

Дата рождения

13.03.1967

Пол

Женский

Добавил:

нб
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1967

Отец: Хаустов Владимир Николаевич

Мать: Ульяева Нина Очир-горяевна

Комсомольский, Черноземельский муниципальный район, Республика Калмыкия
Бракосочетание
25.01.1987

Муж: Бадмаев Владимир Семенович

Комсомольский, Черноземельский муниципальный район, Республика Калмыкия
Рождение ребёнка
09.01.1988

Дочь: Бадмаева Нина Владимировна

Отец ребёнка: Бадмаев Владимир Семенович

Комсомольский, Черноземельский муниципальный район, Республика Калмыкия
Рождение ребёнка
06.10.1991

Сын: Бадмаев Виталий Владимирович

Отец ребёнка: Бадмаев Владимир Семенович

Элиста, город Элиста, Республика Калмыкия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close