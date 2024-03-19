Хаустова Надежда Владимировна
Место рождения
Дата рождения13.03.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1967
Бракосочетание
25.01.1987
Рождение ребёнка
09.01.1988
Дочь: Бадмаева Нина Владимировна
Отец ребёнка: Бадмаев Владимир Семенович
Рождение ребёнка
06.10.1991
Сын: Бадмаев Виталий Владимирович
Отец ребёнка: Бадмаев Владимир Семенович
Элиста, город Элиста, Республика Калмыкия