Шабалина Акулина Фролова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалина Акулина Фролова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шабалина Аксинья Борисова

Отец ребёнка: Шабалин Борис Осипов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шабалина Акилина Борисова

Отец ребёнка: Шабалин Борис Осипов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шабалина Матрена Борисова

Отец ребёнка: Шабалин Борис Осипов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабалин Гаврила Борисов

Отец ребёнка: Шабалин Борис Осипов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабалин Афонасий Борисов

Отец ребёнка: Шабалин Борис Осипов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабалин Филипп Борисов

Отец ребёнка: Шабалин Борис Осипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабалин Борис Осипов

Смерть
Неизвестно

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