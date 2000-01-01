(Исаева) Евфимия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.04.1903
Рождение ребёнка
11.12.1904
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Герасимов Филипп Иванович
Рождение ребёнка
01.11.1906
Сын: Герасимов Павел
Отец ребёнка: Герасимов Филипп Иванович
Рождение ребёнка
04.03.1908
Сын: Герасимов Василий
Отец ребёнка: Герасимов Филипп Иванович
Рождение ребёнка
14.05.1909
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Герасимов Филипп Иванович
Смерть
Неизвестно