(Исаева) Евфимия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Исаева) Евфимия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.04.1903

Муж: Герасимов Филипп Иванович

Рождение ребёнка
11.12.1904

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Герасимов Филипп Иванович

Рождение ребёнка
01.11.1906

Сын: Герасимов Павел

Отец ребёнка: Герасимов Филипп Иванович

Рождение ребёнка
04.03.1908

Сын: Герасимов Василий

Отец ребёнка: Герасимов Филипп Иванович

Рождение ребёнка
14.05.1909

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Герасимов Филипп Иванович

Смерть
Неизвестно
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