Левичева Александра Матфеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левичева Александра Матфеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

23.05.1916

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Левичева Анна Александровна

Отец ребёнка: Левичев Александр Васильевич

Марьино, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Левичева Наталия Александровна

Отец ребёнка: Левичев Александр Васильевич

Марьино, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1890

Сын: Левичев Евгений Александрович

Отец ребёнка: Левичев Александр Васильевич

Марьино, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левичева Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Левичев Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левичев Александр Васильевич

Смерть
23.05.1916
Марьино, Вологодский район, Северный край
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