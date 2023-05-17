Левичева Александра Матфеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти23.05.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Левичева Анна Александровна
Отец ребёнка: Левичев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Левичева Наталия Александровна
Отец ребёнка: Левичев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1890
Сын: Левичев Евгений Александрович
Отец ребёнка: Левичев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левичева Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Левичев Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.05.1916