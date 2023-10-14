Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1883
Дата смерти15.01.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.10.1903
Сын: Баранов Яков Яковлев
Отец ребёнка: Баранов Яков Матвеев
Рождение ребёнка
18.05.1907
Дочь: Баранова Елена Яковлева
Отец ребёнка: Баранов Яков Матвеев
Рождение ребёнка
26.06.1908
Дочь: Елохина Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Баранов Яков Матвеев
Рождение ребёнка
12.01.1914
Отец ребёнка: Баранов Яков Матвеев
Рождение ребёнка
21.09.1919
Дочь: Петрова Вера Яковлевна
Отец ребёнка: Баранов Яков Матвеев
Рождение ребёнка
1921
Сын: Баранов Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Баранов Яков Матвеев
Рождение ребёнка
22.03.1923
Сын: Баранов Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Баранов Яков Матвеев
Рождение ребёнка
06.07.1926
Сын: Баранов Анатолий Яковлевич
Отец ребёнка: Баранов Яков Матвеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елохина Мария Яковлева
Отец ребёнка: Баранов Яков Матвеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елохина Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Баранов Яков Матвеев
Смерть
15.01.1973