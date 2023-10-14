Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1883

Дата смерти

15.01.1973

Пол

Женский

Добавил:

TS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1903

Сын: Баранов Яков Яковлев

Отец ребёнка: Баранов Яков Матвеев

Рождение ребёнка
18.05.1907

Дочь: Баранова Елена Яковлева

Отец ребёнка: Баранов Яков Матвеев

Рождение ребёнка
26.06.1908

Дочь: Елохина Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Баранов Яков Матвеев

Попелково, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
12.01.1914

Сын: Баранов Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Баранов Яков Матвеев

Рождение ребёнка
21.09.1919

Дочь: Петрова Вера Яковлевна

Отец ребёнка: Баранов Яков Матвеев

Рождение ребёнка
1921

Сын: Баранов Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Баранов Яков Матвеев

Рождение ребёнка
22.03.1923

Сын: Баранов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Баранов Яков Матвеев

Рождение ребёнка
06.07.1926

Сын: Баранов Анатолий Яковлевич

Отец ребёнка: Баранов Яков Матвеев

Попелково, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елохина Мария Яковлева

Отец ребёнка: Баранов Яков Матвеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елохина Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Баранов Яков Матвеев

Смерть
15.01.1973
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