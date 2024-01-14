Евдокия (Младшая) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия (Младшая)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1761 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Пётр

Мать: Неонила Петровна

Смерть
Неизвестно
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