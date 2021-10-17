Родзянова (Тимофеева) Мария Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения09.02.1930
Дата смерти17.10.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1930
Рождение ребёнка
05.03.1959
Сын: Родзянов Александр Петрович
Отец ребёнка: Родзянов Петр Иванович
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.03.1961
Сын: Родзянов Геннадий Петрович
Отец ребёнка: Родзянов Петр Иванович
Агрыз, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.12.1962
Сын: Родзянов Валерий Петрович
Отец ребёнка: Родзянов Петр Иванович
Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
19.06.1967
Дочь: Остроумова Галина Петровна
Отец ребёнка: Родзянов Петр Иванович
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.10.2021
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)