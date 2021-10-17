Родзянова (Тимофеева) Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родзянова (Тимофеева) Мария Тимофеевна

Место рождения

Шихабылово, Урмарский район, Чувашская Республика

Дата рождения

09.02.1930

Дата смерти

17.10.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1930

Отец: Корнилов Тимофей Корнилович

Мать: Корнилова Анастасия Семеновна

Шихабылово, Урмарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
05.03.1959

Сын: Родзянов Александр Петрович

Отец ребёнка: Родзянов Петр Иванович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.03.1961

Сын: Родзянов Геннадий Петрович

Отец ребёнка: Родзянов Петр Иванович

Агрыз, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.12.1962

Сын: Родзянов Валерий Петрович

Отец ребёнка: Родзянов Петр Иванович

Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
19.06.1967

Дочь: Остроумова Галина Петровна

Отец ребёнка: Родзянов Петр Иванович

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родзянов Петр Иванович

Смерть
17.10.2021
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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