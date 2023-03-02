Смолеев Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смолеев Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Смолеев Игнатий

Мать ребёнка: Смолеева Мария

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Смолеева Ульяна

Мать ребёнка: Смолеева Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смолеева Мария

Смерть
Неизвестно
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