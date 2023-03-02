Смолеев Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Смолеев Игнатий
Мать ребёнка: Смолеева Мария
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Смолеева Ульяна
Мать ребёнка: Смолеева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смолеева Мария
Смерть
Неизвестно