Исмагил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исмагил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мустафин Баки

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гольсара

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайтун

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гульсина

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суриан

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гульчачак

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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