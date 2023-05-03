Исмагил
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мустафин Баки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гольсара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайтун
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гульсина
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суриан
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гульчачак
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно