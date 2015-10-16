Шкруднева Анастасия Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкруднева Анастасия Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.2015

Пол

Женский

Отец

1977 г.р.

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.2015

Отец: Шкруднев Юрий Павлович

Мать: Шкруднева Светлана Сергеевна

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