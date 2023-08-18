(Чиркова) Матрена Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чиркова) Матрена Григорьева

Место рождения

дер., что был починок Ларюшинской на речке на Гремячке, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1706

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Около 1665 г.р.

Мать

Около 1681 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706

Отец: Чирков Григорий (Гришка) Степанов

Мать: Чиркова Акилина Алексеева

дер., что был починок Ларюшинской на речке на Гремячке, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер., что был починок Ларюшинской на речке на Гремячке, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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