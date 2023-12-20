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Раиса
Раиса
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Трутнев Филипп
Мать
Не указана
Дети
Элла
Добавил:
НЯ
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Биография
Биография
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Трутнев Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Элла
Отец ребёнка: не указан
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