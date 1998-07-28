Шуракова Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шуракова Елена Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1970

Пол

Женский

Отец

1947 г.р.

Мать

1948 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1970

Отец: Шураков Николай Иванович

Мать: Комарова Любовь Николаевна

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