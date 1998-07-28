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Шуракова Елена Николаевна
Шуракова Елена Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.12.1970
Пол
Женский
Отец
Шураков Николай Иванович
1947 г.р.
Мать
Комарова Любовь Николаевна
1948 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1970
Отец:
Шураков Николай Иванович
Мать:
Комарова Любовь Николаевна
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