Стукалин Иван Фёдорович
Место рождения
Дата рождения17.01.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1894
Отец: Стукалин Фёдор Никифорович
Мать: Екатерина Филатовна
Стукалин Иван Федорович. Родился 17 января 1894 года. Уроженец и житель д. Моршанка. Русский, беспартийный, крестьянин-единоличник. Арестован 18 ноября 1930 г., 16 февраля 1931 г. тройкой при ПП О | с... Показать все
Смерть
Неизвестно