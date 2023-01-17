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Стукалин Иван Фёдорович

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Место рождения

Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

17.01.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1894

Отец: Стукалин Фёдор Никифорович

Мать: Екатерина Филатовна

Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Стукалин Иван Федорович. Родился 17 января 1894 года. Уроженец и житель д. Моршанка. Русский, беспартийный, крестьянин-единоличник. Арестован 18 ноября 1930 г., 16 февраля 1931 г. тройкой при ПП О | с... Показать все
Смерть
Неизвестно
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