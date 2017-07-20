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(Муромцева) Екатерина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1806

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1806

Отец: Муромцев Александр Матвеевич

Мать: Муромцева Варвара Петровна

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