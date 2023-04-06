Григорий Агапович
Место рождения
Дата рождения1672
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672
Отец: Сын Поликарпова Агапитко Емельянов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1707
Сын: Степан Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1712
Сын: Антип Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1719
Сын: Иван Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно