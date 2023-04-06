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Григорий Агапович

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Место рождения

Антоновское, Максимовская волость, Романово-Борисоглебский уезд

Дата рождения

1672

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672

Отец: Сын Поликарпова Агапитко Емельянов

Мать: не указана

Антоновское, Максимовская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1707

Сын: Степан Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1712

Сын: Антип Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1719

Сын: Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Антоновское, Максимовская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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