Цибизов Николай Романович
Место рожденияРоссия
Дата рождения25.12.1908
Дата смерти10.09.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1908
Россия
Рождение ребёнка
11.07.1945
Дочь: Ингендорф/бергманн Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Цибизова Галина Викторовна
Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.01.1949
Дочь: Дроздова Жанна Николаевна
Мать ребёнка: Цибизова Галина Викторовна
Военная служба
Неизвестно
https://1418museum.ru/heroes/31134379/
Смерть
10.09.2000
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
кладбище село Илек Оренбургская область