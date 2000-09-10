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Цибизов Николай Романович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

25.12.1908

Дата смерти

10.09.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1908

Отец: Цибизов Роман Степанович

Мать: Мартынова Параскева Прасковья Григорьевна

Россия
Рождение ребёнка
11.07.1945

Дочь: Ингендорф/бергманн Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Цибизова Галина Викторовна

Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.01.1949

Дочь: Дроздова Жанна Николаевна

Мать ребёнка: Цибизова Галина Викторовна

Военная служба
Неизвестно
https://1418museum.ru/heroes/31134379/
Смерть
10.09.2000
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
кладбище село Илек Оренбургская область
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