Цурикова (Николаенко) Лариса Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цурикова (Николаенко) Лариса Павловна

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Место рождения

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

01.09.1946

Пол

Женский

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
28.06.1973

Дочь: Дзюба Наталия Анатольевна

Отец ребёнка: Цуриков Анатолий Михайлович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
20.07.1975

Сын: Цуриков Дмитрий Анатольевич

Отец ребёнка: Цуриков Анатолий Михайлович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
15.11.1982

Дочь: Цурикова Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Цуриков Анатолий Михайлович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цуриков Анатолий Михайлович

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