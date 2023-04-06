Цурикова (Николаенко) Лариса Павловна
Место рождения
Дата рождения01.09.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1973
Дочь: Дзюба Наталия Анатольевна
Отец ребёнка: Цуриков Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
20.07.1975
Сын: Цуриков Дмитрий Анатольевич
Отец ребёнка: Цуриков Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
15.11.1982
Дочь: Цурикова Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Цуриков Анатолий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно