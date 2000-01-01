Перепечин Ефрем Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перепечин Ефрем Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1879 г.р.
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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Bakerenko Аксинья Ефремовна

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Perepechin-Перепечин Фёдор Ефремович

Мать ребёнка: Ефросинья

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