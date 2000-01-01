Перепечин Ефрем Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Bakerenko Аксинья Ефремовна
Мать ребёнка: Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Perepechin-Перепечин Фёдор Ефремович
Мать ребёнка: Ефросинья