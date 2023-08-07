Левин Петр Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Леонтий Иванович
Мать: Левина Устинья Петровна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Марья Петровна
Мать ребёнка: Левина Василиса Борисова
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Левина Василиса Борисова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Левина Василиса Борисова
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Левина Василиса Борисова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Левина Василиса Борисова
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно