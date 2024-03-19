Гецов Азриэль
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смерти1935
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: Гецов Йосель
Мать: Гецов ?
Рождение ребёнка
13.12.1885
Сын: Гецов Иосиф
Мать ребёнка: Гецов Ребекка Давыдовна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Гецов Лев
Мать ребёнка: Гецов Ребекка Давыдовна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Гецов Даниил
Мать ребёнка: Гецов Ребекка Давыдовна
Рождение ребёнка
25.08.1904
Сын: Гецов Марк
Мать ребёнка: Гецов Ребекка Давыдовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гецов Ребекка Давыдовна
Смерть
1935
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург