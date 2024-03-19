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Гецов Азриэль

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Место рождения

Бобруйск, Могилёвская область

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Гецов Йосель

Мать: Гецов ?

Бобруйск, Могилёвская область
Рождение ребёнка
13.12.1885

Сын: Гецов Иосиф

Мать ребёнка: Гецов Ребекка Давыдовна

Бобруйск, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Гецов Лев

Мать ребёнка: Гецов Ребекка Давыдовна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Гецов Даниил

Мать ребёнка: Гецов Ребекка Давыдовна

Рождение ребёнка
25.08.1904

Сын: Гецов Марк

Мать ребёнка: Гецов Ребекка Давыдовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гецов Ребекка Давыдовна

Бобруйск, Могилёвская область
Смерть
1935
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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