Прудникова-Химаныч (Химаныч-Химанич) Таиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прудникова-Химаныч (Химаныч-Химанич) Таиса Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1956

Дата смерти

16.01.2021

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1956

Отец: Химаныч Иван Никитович

Мать: Химаныч Анна Афонасьевна

Рождение ребёнка
27.05.1979

Сын: Прудников Иван Владимирович

Отец ребёнка: Прудников Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
08.10.1980

Дочь: Прудникова-Химаныч Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Прудников Владимир Анатольевич

Преградная, Урупский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
30.05.1985

Дочь: Прудникова - Чаткина Елена Владимировна

Отец ребёнка: Прудников Владимир Анатольевич

Медногорский, Урупский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прудников Владимир Анатольевич

Смерть
16.01.2021
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