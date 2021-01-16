Прудникова-Химаныч (Химаныч-Химанич) Таиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1956
Дата смерти16.01.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1956
Отец: Химаныч Иван Никитович
Мать: Химаныч Анна Афонасьевна
Рождение ребёнка
27.05.1979
Сын: Прудников Иван Владимирович
Отец ребёнка: Прудников Владимир Анатольевич
Рождение ребёнка
08.10.1980
Дочь: Прудникова-Химаныч Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Прудников Владимир Анатольевич
Преградная, Урупский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
30.05.1985
Дочь: Прудникова - Чаткина Елена Владимировна
Отец ребёнка: Прудников Владимир Анатольевич
Медногорский, Урупский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.01.2021