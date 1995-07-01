Рахматуллин Рауль Галеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахматуллин Рауль Галеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

?.07.1995

Пол

Мужской

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Рахматуллин Галей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1965

Сын: Рахматуллин Ринад Раульевич

Мать ребёнка: Рахматуллина Фарида Фаткулловна

Рождение ребёнка
22.03.1969

Сын: Рахматуллин Альфред Раульевич

Мать ребёнка: Рахматуллина Фарида Фаткулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рахматуллина Фарида Фаткулловна

Смерть
?.07.1995
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