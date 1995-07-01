Рахматуллин Рауль Галеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти?.07.1995
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Рахматуллин Галей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1965
Сын: Рахматуллин Ринад Раульевич
Мать ребёнка: Рахматуллина Фарида Фаткулловна
Рождение ребёнка
22.03.1969
Сын: Рахматуллин Альфред Раульевич
Мать ребёнка: Рахматуллина Фарида Фаткулловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.07.1995