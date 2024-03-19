Чувашева (Шелепень) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чувашева (Шелепень) Зоя

Место рождения

Тулун, город Тулун, Иркутская область

Дата рождения

01.12.1962

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1961 г.р.

Дети

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Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1962

Отец: Шелепень Александр

Мать: Попова Ольга

Тулун, город Тулун, Иркутская область
Рождение ребёнка
21.11.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чувашев Юрий

Рождение ребёнка
11.04.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чувашев Юрий

Рождение ребёнка
08.10.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чувашев Юрий

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чувашев Юрий

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