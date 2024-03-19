Чувашева (Шелепень) Зоя
Место рождения
Дата рождения01.12.1962
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1962
Отец: Шелепень Александр
Мать: Попова Ольга
Рождение ребёнка
21.11.1988
Рождение ребёнка
11.04.2021
Рождение ребёнка
08.10.2021
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чувашев Юрий